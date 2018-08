London turizmusának jót tett a szokatlanul meleg nyár

A Nagy-Britanniában szokatlanul meleg nyár miatt jóval az átlag felett teljesít a londoni turizmus, több nevezetesség is növelni tudta látogatói számát az előző évihez képest.

A Hampton Court, Greenwich, a londoni állatkert egyaránt hat százalékkal több látogatót fogadott eddig, mint tavaly ilyenkor. Az éttermek, kávézók és bárok is telt házzal üzemelnek, egyes helyeken akár 30 százalékkal is nőtt a vendégek száma a hét elején ismertetett adatok szerint.

Gyerekek hűsölnek a kánikulában egy szökőkút vizében a Temze folyó partján, Londonban 2018. augusztus 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

A brit főváros központjában lévő Leicester Square-en és a Piccadillyn működő üzleteket tömörítő szervezet, a Heart of London Business Alliance a forgalom hét százalékos növekedéséről számolt be a minap júniusra vonatkozóan. A West End egészében 1,7 százalékos volt a növekedés. Előtte fél évig csökkent a látogatók száma. A szigetországban szokatlanul meleg az idei nyár, kevés a csapadék. Átmeneti enyhülés szerdától várható, hosszabb távon azonban akár októberig is kitarthat a meleg a legutóbbi előrejelzések szerint.

Viszont árnyoldalai is vannak a hőségnek, ugyanis több tucat hattyú és lúd is elpusztult London híres parkjaiban, botulizmus végzett velük. A nagy melegben kevesebb az oxigén a vízben, ami kiváló táptalajt jelent a botulinum toxinnak.

A brit fővárostól mintegy 25 kilométerre lévő sheppertoni hattyúmenedékben hozzávetőleg 300 beteg vízi madarat ápolnak, amelyeket a londoni tavakból mentettek ki. A fertőzött egyedek képtelenek használni a lábukat vagy repülni, lebénulhat a nyakizmuk is. Gyakran légzési nehézségek vagy fulladás okozza pusztulásukat. A központ egyik szakértője azt mondta, a kánikulában gyakori a botulizmus, de a 39 éve működő menhely dolgozói még nem láttak hasonló mértékű járványt.