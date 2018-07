Erdőtüzek pusztítanak világszerte

A svéd hadsereg már bombával is próbálja oltani az erdőtüzeket. Vannak ugyanis olyan helyek, ahová a tűzoltók nem tudnak eljutni, de mindenképpen meg kell fékezni a lángokat. A légierő egy lőtér közelében vetette be azt a rendhagyó módszert – hogy elkerüljék a még nagyobb bajt –, hogy az ott tárolt lőszereket felrobbantsák. De tüzek pusztítanak Szicíliában és a tengeren túlon is – közölte az M1 Híradója.