Háborús övezetre hasonlít a tűzvészben elpusztult görög falu

Legalább nyolcvanan vesztették életüket Görögországban, abban az erdőtűzben, amely felperzselt egy nyaralóhelyet Athén közelében. A hatóságok szerint szándékos gyújtogatás történt. Azt gyanítják, hogy a bűnözők azért gyújtottak tüzet egyszerre több helyen, hogy elmeneküljenek az emberek, és ki tudják fosztani a házakat. A tűz azonban a rendkívül erős szél miatt rövid idő alatt körbekerítette Mati városát. A lángok elzárták az utakat, sokan a tengerbe menekültek, de a sűrű füst ott is áldozatokat követelt – közölte az M1 Híradója.

Szerdán már a görög katasztrófavédelem szakemberei járták Mati házait, hogy felmérjék, mekkora a pusztítás. Az üdülőfalu a tűzvész után háborús övezetre hasonlít. Van olyan hely a kisvárosban, ahol tucatjával állnak a kiégett autók, amelyeket tulajdonosaik hagytak el, hogy meneküljenek a futótűz elől.

A falu polgármesterének felesége is azok között volt, akik a tengerbe menekülve élték túl a tűzvészt. Azonban a tengerbe menekülni sem volt teljesen biztonságos. Többen is vízbe fulladtak, de még a mentőcsapatoknak is nehéz dolguk volt, mert az erős szél nehezítette a mentési folyamatokat.

Sokan el sem jutottak a vízig

A hatalmas pánikban elhagyott autók eltorlaszolták az utcákat, volt, akinek esélye sem volt arra, hogy elhagyja a házát. Vannak olyanok is, akik látták szeretteiket megégni vagy megfulladni, de még többen vannak, akik a pánikszerű menekülés közben vesztették el szeretteiket, és még nem tudják, túlélték-e a tűzvészt.

Több mint két tucatnyi holttestet találtak eddig a tűzoltók, köztük gyerekekét is. Több száz telefonhívást kaptak eltűnt személyekkel kapcsolatban. Úgy tudni, negyven embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Megkezdődött a háromnapos gyász

Közben az országban mindenütt félárbócra eresztették a zászlókat – megkezdődött a háromnapos gyász.

Alexisz Ciprasz görög kormányfő arra szólította fel az embereket, hogy veszély esetén az életüket mentsék, mert minden más pótolható – ugyanakkor a történtek alapos kivizsgálását ígérte. Úgy tudni, a görög rendőrség négy embert már őrizetbe is vett, akiket azzal gyanúsítanak, ők okozták a tüzeket. A tűzoltók azt állítják, 15 helyszínen egyszerre lobbantak fel a lángok, ezért felmerült, hogy a lakásokat és nyaralókat fosztogató bandák gyújtogattak szándékosan.

A görögök remélik, hogy a legrosszabbon már túl vannak. A tűzoltók arra figyelmeztetnek, még mindig vannak helyek, ahol izzik a parázs, és attól tartanak, az erős szél tovább táplálhatja ezeket a gócokat.

Hatalmas az összefogás

Kétségbeesés, szomorúság és hatalmas összefogás van Görögországban a hétfői erdőtűz után – erről számoltak be ott élő magyarok.

A Híradó beszélt több olyan, Athénban élővel is, akik azt mondták, évente fordulnak elő hasonló esetek, de ilyen nagy erejű pusztítást még nem tapasztaltak. Azt is elmondták, a legtöbb helyen már tart a helyreállítás, a segélyszervezetek is megállás nélkül próbálnak segíteni. Étel- és ruhaadományokat gyűjtenek, emellett pedig véradásokat is szerveztek.

Továbbra sem érkezett bejelentés magyar áldozatról vagy sérültről – erről beszélt a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás a Görögországba utazóknak azt javasolta, hogy tájékozódjanak az aktuális helyzetről, mielőtt útnak indulnak. Emellett továbbra is azt tanácsolják, hogy aki útnak indul, regisztrálja magát a konzuli szolgálat honlapján, mert baj esetén így könnyebb és gyorsabb a segítségnyújtás.

Áder János táviratban fejezte ki részvétét a görög erdőtüzek miatt

Az államfő az áldozatok hozzátartozóinak őszinte részvétét fejezte ki, míg a sérülteknek mielőbbi gyógyulást kívánt a magyar nép nevében.

Reményét fejezte ki, hogy a pusztító tűzvészt követően az érintett területek lakóinak élete minél előbb visszatérhet a normális kerékvágásba.