Lövöldözés volt Torontóban, többen megsebesültek

A sajtóértesülések szerint a sebesültek száma eléri a tízet, és van köztük egy gyermek is. A lövöldözés Greektown városrészben zajlott le, pontos oka egyelőre nem ismeretes.

#UPDATE Gunman opens fire in Toronto’s Greektown district, injuring as many as nine people before turning gun on himself pic.twitter.com/zRam7ibc3s

— AFP news agency (@AFP) 2018. július 23.