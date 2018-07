Több embert maga alá temetett egy leomlott épületrész Prága belvárosában

Leomlott egy épület mennyezetének egy nagyobb darabja Prága belvárosában. A lehulló törmelék több embert maga alá temetett. Voltak, akiket a mentőalakulatok még órákkal később is kerestek.

Kordonokkal kellett távol tartani a járókelőket egy épülettől Prága belvárosában – a ház ugyanis életveszélyessé vált. Mennyezetének egy része váratlanul leomlott, a romok pedig, több embert maguk alá temettek.



A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, hogy a bajbajutottakon segítsenek. Hármat közülük nem sokkal a kiérkezés után meg is találtak. Voltak azonban, akiket kedden délután még mindig kerestek. Munkájukat katasztrófavédő alakulatok, különleges felderítő csapatok és mentőkutyák is segítették.

„Hat menőautó, és két teljes orvosi csapat is a helyszínen van. Jelenleg három férfit ápolunk, akiket a tűzoltók kihoztak a romok alól. Ketten közepesen súlyos állapotban vannak. Egyiküket kórházba kellett szállítani. Most még két emberre várunk, akik után továbbra is kutatnak a mentőalakulatok” – számolt be a prágai mentőszolgálat szóvivője Jana Postova.

A közelben lévő főút forgalmát átmenetileg korlátozták. A rendőrség szóvivője elmondta: az ügyben életveszélyt okozó gondatlanság gyanújával büntetőeljárás indult.