Felújított oldtimer repülőgép zuhant le Dél-Afrikában

Johan Pieterse, a Tshwane mentőszolgálat szóvivője szerint a sérültek mindegyike súlyos vagy kritikus állapotban van. Sajtójelentések szerint három holland állampolgár is az áldozatok között van.

Értesülések szerint a holland Martinair charterjárata röviddel a pretoriai Wonderboom repülőteréről történt felszállást követően zuhant le egy közeli gyárépületre.

A történteket megörökítő felvételeken látható, ahogy a Convair 340 típusú repülőgép füstcsíkot húzva emelkedett a levegőbe, majd tűnt el épületek takarásában. Pieterse szerint a gyárépület területén is találtak két sérültet. A tűzoltóság egyik szóvivője a SABC közszolgálati televíziónak elmondta: a repülőgépen közel 50 utasnak van férőhely, de kedden nem voltak ennyien a fedélzetén.

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East..https://t.co/LpMOm3LSfn #PlaneCrash Footage received via Niel Steyl @ER24EMS @firstgroup_FRT @News24 @eNCA pic.twitter.com/wLSDsCzh5n

— Arrive Alive (@_ArriveAlive) 2018. július 10.