Több száz házat perzselt fel az amerikai erdőtűz

Az Egyesült Államok nyugati részén, több helyen is pusztít az erdőtűz. A helyi hatóságok a múlt héten adtak ki figyelmeztetést arról, hogy a rendkívül száraz és meleg időjárás kedvez az erdőtüzek fellobbanásának. Indiában eközben a kitartó eső okoz problémát.

Az elmúlt napokban rendkívül száraz és meleg időjárás volt jellemző az egyesült államokbeli Coloradóban. Több helyen fellobbant az erdőtűz az államban. Fort Garland környékén több mint száz ház leégett és csaknem kétezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A rendőrség már őrizetbe vett egy középkorú dán férfit, aki beismerte, hogy tiltott helyen rakott tüzet. A feltételezések szerint emiatt kaphatott lángra az erdő.

Az elmúlt héten figyelmeztették a lakosságot, hogy a szélsőséges időjárás kedvez az erdőtüzek fellobbanásának. A katasztrófavédők kedden helikopterről oltották a lángokat. Munkájukat sok helyen viharos szél nehezítette.

Kalifornia északi részén és az Egyesült Államok más nyugati államaiban is erdőtüzek tombolnak. Sacramentótól észak-nyugatra csaknem háromszáz négyzetkilométernyi területet perzselt fel a tűz. A helyi hatóságok eddig közel háromszáz embert szólítottak fel otthona elhagyására. A tűz több mint hétszáz épületet fenyeget. Utah népszerű horgászövezetében már több száz lakóházat kiürítettek a gyorsan terjedő lángok miatt.

Az Egyesült Államok keleti partvidékén is óriási a hőség. New Yorkban a héten 34, míg Philadelphiában 37 Celsius fokos hőséget is mértek. Sokan a közeli szökőkutakban keresnek menedéket a meleg elől.

Az orvosok felszólították a lakosságot, hogy figyeljenek oda egészségükre az extrém melegben.