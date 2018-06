Lövés dördült a berlini dómban

Rálőtt egy rendőr egy késsel randalírozó férfira vasárnap a berlini dómban, terrorizmusra vagy iszlamista háttérre utaló jeleket nem tártak fel az ügyben – közölte a német főváros rendőrsége. A Twitter közösségi portálon közölték, hogy a templom egy dolgozója riasztotta őket, „mert egy férfi késsel randalírozott a dómban”.

„Amikor az első járőr a randalírozóhoz ért, egyik kollégánk leadott egy lövést, aminek következtében a randalírozó és egy kolléga is megsebesült” – írták.

Mindkét sebesültet kórházban ápolják. A feltételezett elkövető egy 53 éves férfi, a lábán találta el a lövés – írja az MTI.

Az eset pontos körülményeit vizsgálják. Terrorista vagy iszlamista háttérre utaló jeleket nem tártak fel – közölte a berlini rendőrség, kérve „a spekulációk mellőzését”.

Armed police cordon off Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building https://t.co/DdbPH9rZVJ

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2018. június 3.