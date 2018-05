Akár több mint négyezer áldozata is lehetett a Maria hurrikánnak Puerto Ricón

A hivatalosan közölt 64-gyel szemben 4645-re becsülte a tavalyi Maria hurrikán Puerto Ricó-i áldozatainak számát egy amerikai tanulmány.

A Harvard Egyetem vezette kutatócsoport úgy becsülte, hogy a legtöbben szeptember 20. és december 31. között haltak meg a sziget utóbbi 90 évének legpusztítóbb természeti katasztrófája következtében, sokan közvetlenül, mások közvetve a hurrikán miatt.

Az áldozatok egyharmada a megkésett vagy félbeszakadt orvosi ellátás következtében vesztette életét a kutatók szerint. A tudósok felhívták a figyelmet arra, hogy akár több is lehet az áldozat az általuk becsült 4645-nél, ám a számok „rávilágítanak arra, hogy mennyire nem törődött az Egyesült Államok kormányzata Puerto Rico szegényes infrastruktúrájával”.

A New England Journal of Medicine tudományos folyóiratban közölt eredmény valószínűleg vitákat vált ki, mivel messze meghaladja a korábbi független becsléseket is. A természeti katasztrófa után a szigetország – az Egyesült Államok társult állama – nagy része hónapokra áram nélkül maradt, a segítség késlekedése miatt Trump elnök komoly kritikákat kapott.

Elemzik az adatokat

Puerto Rico kormánya keddi közleményében üdvözölte a tanulmányt és azt ígérte, később elemzik az adatait.

A Maria hurrikán elvonulta után Puerto Rico megbízta a George Washington Egyetemet, hogy független intézményként végezzenek kutatást a halálos áldozatok számáról, az eredményeket a közeljövőben kell megkapniuk.

Az óránként akár 240 kilométeres sebességű széllel érkező, ötös erősségű Maria hurrikán a becslések szerint 90 milliárd dollár (25 ezer milliárd forint) kárt okozott a szigeten, amely korábban is gazdasági nehézségekkel küzdött, a katasztrófa után pedig sok lakója elhagyta az országot.

Légi felvétel a Maria hurrikán pusztításáról Puerto Rico fővárosában, San Juanban 2017. szeptember 18-án (Fotó: MTI/EPA/Thais Llorca)

Nagy eltérés lehet a becsült értéktől

A Harvard Egyetem kutatása felhívta a figyelmet arra, hogy a halálos áldozatok száma nagyban eltérhet a becsült 4645-től: a valós szám akár 793, de 8498 is lehet.

A harvardi tanulmányban közölt szám több mind négyszerese a The New York Times amerikai napilap decemberi becslésének, amely szerint valószínűleg 1052-en vesztették életüket a pusztító vihar miatt.

A Pennsylvaniai Állami Egyetem 1085-ra tette az áldozatok számát.

A Harvard Egyetem vezette kutatócsoport tagjai a felmérés készítésekor személyesen keresték fel idén a nagyjából 1,1 millió Puerto Ricó-i háztartás közül véletlenszerűen kiválasztott 3299-et, a központtól távol eső területeket sem hagyták ki. Azt kérdezték tőlük, halt-e meg családtagjuk közvetlenül vagy közvetve a vihar miatt, valamint tudnak-e hasonló halálesetekről az otthonuk öt perc alatt bejárható közelében.

Mint írták, a vihar után a háztartások átlagosan 68 napig voltak víz nélkül, 84 napig áram nélkül és 41 napig nem volt mobilszolgáltatás. A legkiesőbb területeken a háztartások 83 százaléka volt áram nélkül még december 31-én is.