Indul a hurrikánszezon Amerikában

Több déli államban már szükségállapotot is hirdettek egy közeledő trópusi vihar miatt. Tavaly szinte példátlan pusztítást okoztak a hurrikánok, többször is ötös erősségű viharok tarolták le a karibi szigeteket, illetve az amerikai kontinens egy részét. A hurrikánok erősödésének az éghajlatváltozáshoz is köze van, minél melegebb a tengervíz, annál több energiát gyűjtenek és adnak ki magukból a viharok – közölte az M1 Híradója.