Fröccsenő láva sebesített meg súlyosan egy férfit Hawaii szigetén

Ő a május eleje óta aktív Kilauea vulkán kitörésének első súlyos áldozata. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy további láva- és gőzkitörések várhatók – közölte az M1 Híradója.

Tűzforró szikladarabokat lövell ki a Kilauea vulkán körüli egyik hasadék az Egyesült Államokbeli Hawaii szigetén. A lávakitörésnek ezúttal súlyos sérültje is van, egy férfi lábát eltalálta egy szikladarab, amely azonnal szilánkosra tört. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ezek a lávadarabok akár olyan nehezek is lehetnek, mint egy hűtőszekrény, és egészen kis darabok is végezhetnek egy emberrel.

A vulkán krátere körül eddig már több, mint 20 hasadék keletkezett, amelyeken folyamatosan gőz vagy éppen lávafolyam tör a felszínre. A repedések idővel tágulhatnak, ezért állandóan figyelik őket.

Az egyik menekülőútvonal is veszélybe került

Az egyik ilyen kitörés folyama már csak 2 kilométerre jár a partvonaltól. A hatóságok attól tartanak, hogy elzárhatja azt az autóutat, amely sok ember számára menekülő útvonalat jelenthet.

Ezért egy olyan út megtisztításának is nekiláttak, amelyet négy évvel ezelőtt zárt el egy másik lávafolyam, hogy szükség esetén az emberek arra menekülhessenek. A nemzeti gárda arra figyelmeztetett, hogy kötelező kitelepítést is elrendelhetnek, ha tovább romlik a helyzet.

A vulkán félelemben tartja a környék lakóit

A világ egyik legaktívabb tűzhányójának számító Kilauea május 3-án ébredt fel újra. Azóta folyamatosan lávával, hamu- és porfelhővel, illetve gőzrobbanással tartja félelemben a környék lakóit.

A Hawaii szigetén található Kilauea vulkán május 3-án ébredt fel újra. (EPA/Bruce Omori/Paradise Helicopters)

A feltörő lávafolyam eddig 44 épületet pusztított el, amelyek többsége lakóház volt. Az elmúlt csaknem 3 hétben mintegy 2000 embert telepítettek ki otthonaikból, és további ezrek önként távoztak. Az emberek nem csak a láva elől menekülnek, a tűzhányó repedéseiből ugyanis mérgező gázok kerülnek a levegőbe.

A tűzhányó csúcsán robbanásszerű kitörés volt pár napja. A hamufelhő több mint 3 kilométer magasra tört fel. A szakembek további hamukilövellésre számítanak, ezek pedig hamuval és füsttel lephetik el az egész szigetet.