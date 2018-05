Ezreket evakuáltak egy kigyulladt orosz katonai bázis miatt

Kétezer embert kellett kitelepíteni az oroszországi Udmurtföldön Pugacsovo községből, miután robbanások sorozata következett be egy közeli, kigyulladt volt katonai gyakorlótér lőszerraktárában.

Az első jelentések áldozatokról nem számoltak be. Ki kellett üríteni a közeli helyőrségi telepet is és egy 10 kilométerre található gyerekszanatóriumot is.

A rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint az oltásban részt vesz egy Be-200CsSz típusú kétéltű repülőgép és egy Mi-8-as helikopter is. A helyszín felé két tűzoltó vonatszerelvény tart. A tűzoltók repeszálló mellényben végzik munkájukat. A lángok a Pugacsovo környékén kigyulladt növényzetről terjedtek át a gyakorlótérre. Az evakuáltakat a Pugacsovótól hét kilométerre található Malaja Purga községbe szállították át. A tűz helyszínére vezető utakat lezárták.

Ugyanitt hasonló baleset hét évvel korábban is történt, akkor 28 ezer embert kellett kiköltöztetni a veszélyeztetett övezetből. Az oltásban egy katona életét vesztette. A robbanások mintegy 4,5 ezer lakóházban és 49 szociális létesítményben okoztak károkat.