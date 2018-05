Elsüllyedt egy komp India déli részén, többen eltűntek

A hajó a Godávari folyón előző este heves szélviharba került és elsüllyedt. Egy magát megnevezni nem kívánó rendőr elmondta, nem lehet tudni hány utas volt a fedélzeten, de becslések szerint 20-30 ember tűnt el.

Az IANS helyi hírügynökség értesülése szerint a kompon ötvenen utaztak, és tíz utas, köztük két nő a partra úszott.

10 missing as boat capsizes in Godavari River in Andhra Pradesh https://t.co/0Wn8vaQc99 pic.twitter.com/JhJaONBHvR

— NDTV (@ndtv) May 16, 2018