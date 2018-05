Az eddiginél is nagyobb pusztítást okozhat a hawaii Kilauea vulkán

Ismét füstöt lövellt ki magából a Kilauea vulkán. Az amerikai földtani kutatóintézet szerint ez annak a jele lehet, hogy hamarosan nagyobb robbanásokra is számítani lehet. Nem zárják ki, hogy akár harminc kilométeres körzetben is belepheti a környéket a por és a hamu.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a következő hetekben nő a veszélye egy robbanásszerű csúcskitörésnek, mert a magma arra a részre szivárog, ahol az elmúlt héten lávakilövellések történtek. A csúcskitörés – amelyhez hasonló utoljára 1924-ben történt – hamu-, gőz- és kén-dioxid-kibocsátással járhat együtt.

Egy robbanást követően hatalmas füstfelhőt lövellt az égnek a Kilauea vulkán. Tudósok szerint a kráter belsejében a meredek falról hullhatott egy hatalmas darab az alatta lévő lávába. Az amerikai földtani intézet szerint ez újabb kitörések előjele lehet. Amikor a kráterben egyre mélyebbre hatoló láva vízzel találkozik, gőz keletkezik, és előbb-utóbb kitör.

Az intézet szerint az újabb kitörések május közepére várhatók, és akár egy kilométerre is elröpíthetnek majd futball-labda nagyságú szikladarabokat. Kavicsokat pedig akár több kilométerre is. Előreláthatóan mintegy harminc kilométeres körzetben füst és hamu borítja majd a környéket, de akár még savas eső is eshet.

A figyelmeztetések ellenére az ide látogatók gyakran közelről figyelik a vulkánt és a feltörő füstöt.

Repedések vannak a környéken

A kisebb gőzkitörések már eddig is több repedést okoztak a környéket, eddig összesen 15-öt tartanak nyilván. Az egyik miatt le kellett zárni egy áramot termelő geometrikus területet is.

Hawaii kormányzója elmondta, két veszély van. Az egyik a lobbanékony anyagok, a másik pedig a geometrikus területen keletkezett repedés. Mivel attól nem messze van a mintegy 190 liternyi fűtőanyagot tároló erőmű, így nagy a robbanásveszély – fogalmazott a kormányzó.

A Kilauea még május 3-án tört ki, másnap pedig hatalmas földrengés rázta meg a vulkánt. Az ezeket követő lávafolyamok legalább 36 épületet semmisítettek meg, a hatóságok mintegy kétezer lakost menekítettek ki.

A vulkán 35 éve folyamatosan aktív. Ez idő alatt 125 négyzetkilométernyi területet borított be a kiömlő láva, és 1983 és 1990 között több mint 180 ház semmisült meg a lávafolyamban.