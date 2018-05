Több nagy robbanás hallatszott Kabulban: rendőrkapitányságokat támadtak meg

Az első támadásban, Kabul nyugati részén először egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát egy rendőrkapitányság előtt, majd fegyveresek lőni kezdtek, és tűzpárbaj alakult ki közöttük és rendőrök között – közölte a belügyminisztérium szóvivője. A tűzharc még tart – mondta. A második támadás a belvárosban történt. Egy robbanás után két fegyveres be akarta jutni egy kapitányság területére, de lelőtték őket – tette hozzá.

BREAKING: Four back-to-back suicide bombings strike the Afghan capital Kabul in two parts of the city, an Interior Ministry official says pic.twitter.com/OmnGiRZdmz

— dpa international (@dpa_intl) 2018. május 9.