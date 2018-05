Kint élő magyar számolt be a hawaii katasztrófáról

Újabb földrengés rázta meg Hawaii Nagy Szigetét: geológusok szerint 40 éve nem volt olyan erős, 6,9-es rengés mint most. Az M1-nek sikerült elérnie néhány ott élő magyart: egyikük azt mondta, hogy a helyiek nagyon aggódnak a Nagy Szigeten élőkért, ismerőseikért, hozzátartozóikért.

„Egyszer csak az embernek elkezd könnyezni a szeme, viszkető érzés jön rá, benedvesedik az orra, ami a vulkáni hamunak köszönhető. Az óceán közepén nagyon gyorsan is mozog a levegő, úgyhogy ha valakinek komolyabb problémája van, például a tüdejével, az igen komolyan kihathat az egészségügyi állapotára” – magyarázta a kint élő Bowlus Tünde az M1 Híradójának.

Azt is mondta: a helyiek nagyon aggódnak a Nagy Szigeten élőkért, ismerőseikért, hozzátartóikért. Arról is beszélt, hogy a vulkánkitörés hatását a többi, kisebb szigeten is lehet érezni.



Már 10 ezer ember kilakoltatását rendelték el

A Kilauea vulkán péntek óta nagy intenzitással lávát lövell ki magából, amely lakott területeket is veszélyeztet: a levegőben rendkívül magas a kéngáz koncentrációja. Sokan útra keltek, de vannak akik a veszély ellenére házaikban maradtak. A helyi polgári védelem szerint nem valószínű, hogy a mostani földrengés szökőárat idézne elő. Jelentős kárról egyelőre nem számoltak be – Pahoa közelében, a hawaii Nagy szigeten lávafolyam zárta el egy utat.

Füst és hamu száll fel a Kilauea tűzhányó kráteréből a Hawaii-szigeti Pahoa város közelében 2018. május 2-án, miután 5-ös erősségű földrengés rázta meg a csendes-óceáni szigetet: a földmozgás nyomán részlegesen beomlott a kürtő és új repedések keletkeztek a vulkán oldalában, amelyekből forró pára és láva került a felszínre – a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a térség lakott Leilani körzetében (Fotó: MTI/EPA/Bruce Omori)

Az emberek nem hisznek a szemüknek: az úttesten, ahol eddig autók jártak, most fortyog a láva; a tűzhányó közelében lévő utakon repedések keletkeztek – érezni lehet, ahogy kiáramlik belőlük a meleg levegő. A láva mindent felperzsel, ami az útjába kerül. A helyenként több mint 1100 fokos folyam már két lakóházat megsemmisített.

A hatóságok arra figyelmeztették a vulkán közvetlen szomszédságában élőket – mintegy tízezer embert –, hogy hagyják el otthonaikat, mert a tűzhányó nem csak lávát, hanem forró köveket is kilövell magából, miközben mérgező gázok, főleg kéngáz kerül a levegőbe, ami légzési gondokat okozhat, főleg az idősebbeknél.

Izzó magma látható a megszilárdult kőzetréteg repedésén át a Kilauea tűzhányó lejtőjén, a Hawaii-szigeti Pahoa város közelében 2018. május 2-án (Fotó: MTI/EPA/Bruce Omori)

Eddig több ezren keltek útra: az emberek a legszükségesebb dolgaikat összepakolták és háziállataikkal együtt elhagyták otthonaikat. „Egyre hevesebbek a kitörések. A kormányzat készen áll arra, hogy megtegye a megfelelő lépéseket” – mondta a helyi polgárőrség vezetője.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a térséget komoly földrengés rázta meg: az amerikai földtani intézet szerint 40 éve nem volt ilyen erős, 6,9 -es intenzitású mozgás – a mostanit ráadásul több gyengébb rengés előzte meg. 14 ezer háztartásban nincs áram, a szakemberek a kéngáz magas koncentrációja miatt egészségügyi okokból, nem kezdhetik meg a helyreállítási munkálatokat.

A Kilauea vulkán az egyik legaktívabb tűzhányó a világon. A szakemberek szerint bármikor kitörhet újra, a mostaninál is erőteljesebben, a földmozgások miatt ugyanis az oldalán további repedések keletkezhetnek, és újabb lávafolyam lepheti el a környéket.