Újabb földrengés sújtotta Irán nyugati részét

Legkevesebb harmincegy ember megsérült szerdán 5,2 erősségű földrengésben Irán nyugati részén, Sziszakht településen - számolt be az IRNA félhivatalos helyi hírügynökség.

Tizennyolc embert kórházba vittek, tizenhárom másikat a helyszínen láttak el. A fővárostól, Teherántól 700 kilométerre délre fekvő Sziszakhtban, ahol tízezren élnek, az emberek félelmükben kiszaladtak az utcákra.

Felt #earthquake (#زلزله) M5.6 strikes 160 km NW of #Shīrāz (#Iran) 15 min ago. Please report to: https://t.co/D4cOeXyBnn pic.twitter.com/qxaWnh224s

— EMSC (@LastQuake) 2018. május 2.