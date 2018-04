Erős földrengés rázta meg Irán déli részét – videó

A földrengést Bahreinben és a Perzsa-öböl más területein is észlelték. Károkról vagy sérülésekről egyelőre nem érkeztek hírek. Az amerikai földtani intézet szerint az első nagyobb földrengés reggel fél hét körül volt, körülbelül száz kilométerre a Bushehr atomerőműtől, az ország egyetlen működő nukleáris létesítményétől – írja a Fox News.

Video shows impacts of #earthquake on Jashak salt dome in #Iran‘s southern province of #Bushehr. pic.twitter.com/seQVyU3KEJ

— Press TV (@PressTV) 2018. április 19.