Tornádó pusztított az Egyesült Államokban

Dél-Karolinában ezrek maradtak áram nélkül. A forgószél házakat rongált meg, fákat csavart ki és az utakat is eltorlaszolta. Egy autós meghalt, amikor rázuhant egy fa. Hawaii szigetén is ítéletidő söpört végig, ott a vihar után áradások pusztítanak – hangzott el az M1 Híradójában.

Teljesen letépte az egyik háznak a tetejét a tornádó Észak-Karolinában, egy másikénak pedig az emeleti részét vitte le a forgószél. A kisvárosban alig maradt ép ház. De nem csak a házak omlottak össze. A forgószél fákat csavart ki tövestül és az utakat is megrongálta. Emberéletet is követelt a vihar - egy autós vesztette életét, amikor járművére zuhant egy fa.

Mindössze 30 kilométerrel arrébb egy másik kisvárosban is mindent letarolt a tornádó. A forgószél itt is fákat döntött ki és épületeket tüntetett el a föld színéről. Ezrek maradtak áram nélkül. A meteorológusok szerint az extrém időjárás a következő napokban is megmarad.



Áradással néz szembe Hawaii

A máskor festői Hawaii is csúnyább arcát mutatja. Vízben fekvő, oldalukra fordult autók, megrongált házak és ledöntött villanyoszlopok maradtak a tomboló, heves esőzések és áradások után. Közel 70 centiméternyi eső esett, amire az ott élők szerint legalább 25 éve nem volt példa.

Emiatt pedig hatalmas területeket árasztott el a víz. A sziget északi részén többtucatnyian rekedtek az épületekben. A tűzoltóság és a parti őrség egységei helikopterekkel keresték a segítségre szorulókat. Az egyik északi település általános iskolájában 40 turista két éjszakát volt kénytelen eltölteni, mire ki tudták menteni őket.

Összesen több, mint 150 embert helikopterekkel, további 120-at pedig buszokkal és gumicsónakokkal szállítottak biztonságos helyre.

Kanadában pedig a hóval küzdenek

Az Egyesült Államok és Kanada határán mindeközben továbbra is a hóval küzdenek. A rendkívüli, áprilisi tél fennakadásokat okoz. Több mint 100 ezer család maradt áram nélkül. Csak az elmúlt két napban több mint 1400 baleset történt Kanada egyik dél-keleti tartományában, 600 repülőjáratot töröltek, vagy a gépek késéssel indultak. A havas tavasz még napokig tarthat.