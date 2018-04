Perzselő lángok mellett siettek a tűzoltók egy laktanya megmentésére (Videó)

A felvételt Új-Dél-Wales Holsworthy községében készítette az egyik tűzoltó.

Australian fire officials rush to protect munitions at an army barracks during a wild, out-of-control brushfire spreading throughout southwest Sydney. https://t.co/sqN0wQqNDQ pic.twitter.com/FZfZAkgSTP

— ABC News (@ABC) 2018. április 15.