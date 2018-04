Két év után újra földrengés rázta meg a közép-olasz kisvárosokat

A közép-olaszországi földrengés epicentrumát Macerata városától két kilométerre észlelte az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet. A földmozgás hatásait Anconában, Pesaróban, Umbriában, Lazióban és a Rómában is érezni lehetett. A reggel 5 óra után észlelt földrengésben senki sem sérült meg, de a helyi épületek közül több megrongálódott. Az iskolákat bezárták, a közlekedés akadozik, egyelőre úgy tudni, hogy csak az épületekben keletkeztek károk.

4.7 magnitude earthquake in central Italy today: No injuries, but photos suggest the emergency accommodation provided after the last quake couldn’t withstand the tremors (500x less powerful than Oct 2016) https://t.co/hHQ9AYC9XP

— Catherine Edwards (@CatJREdwards) 2018. április 10.