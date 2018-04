Tragikus buszbalesetet szenvedett egy ifjúsági hokicsapat Kanadában

A kanadai rendőrség közlése szerint az autóbuszon 28-an utaztak, a 14 halálos áldozat között van a csapat főedzője, valamin a busz sofőrje is. A másik 14 utast kórházba szállították, hármuk állapota válságos.

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz

A baleset helyi idő szerint péntek késő délután történt, a jégkorongozók egy mérkőzésre tartottak, amikor Tisdale közelében a buszukba rohant egy nyergesvontató.

“El sem tudom képzelni, min mennek keresztül most a szülők” – írta Twitter-üzenetében Justin Trudeau kanadai kormányfő. A csapat tagjai 16-21 éves közöttiek.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2018. április 7.