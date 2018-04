A tömegbe hajtott egy furgon Münsterben, többen meghaltak

Cikkünk folyamatosan frissül.

A tömegbe hajtott egy furgon a németországi Münsterben. A rendőrség szerint halálos áldozatok is vannak, legkevesebb harmincan megsebesültek. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi város központját lezárták, a helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak. A levegőben rendőrségi helikopter köröz.

A Spiegel szerint a gázoló elfutott a helyszínről, miután a teraszokon ülő emberek közé hajtott. Máshol azt írják, öngyilkos lett a helyszínen.

SUN UK: First photo emerges from scene where three people where reported killed after vehicle ramed crowd in Munster, Germany pic.twitter.com/wd9nyNkoOB

— Josh Caplan (@joshdcaplan) 2018. április 7.