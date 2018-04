Tizennégyen bennégtek egy kigyulladt iráni teázóban

A keddi lapjelentés szerint a nyomozás elsődleges adatai szerint a tüzet egy elégedetlen volt alkalmazott okozta petróleummal. Mohammed Szafari ahvázi rendőrfőnök közölte, hogy a gyanúsítottat nem egészen négy órával az incidens után őrizetbe vették.

Updates: The fire in a tea house in southwestern Iran claimed the lives of 10 people and injured 6 others including three firemen : head of Ahvaz Fire Department https://t.co/wjfKReWQ69 pic.twitter.com/jaUUzxwlQS

