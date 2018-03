Csomagba rejtett bomba robbant Texasban

A házi készítésű robbanószerkezethez hasonló két csomagbomba hétfőn Austinban, az állam fővárosában robbant. A korábbi robbantások is Austin környékén történtek.

Texasban mintegy ötszáz nyomozó, köztük a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) mintegy száz munkatársa vizsgálódik, köztük az az Egyesült Államokban ismert detektív, aki részt vett 1996-ban az Unabomber néven ismertté vált Ted Kaczinsky ügyének felgöngyölítésében. Az életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt Kaczinsky 1978 és 1995 között robbantott házilag készített bombákat, az Egyesült Államok több szövetségi tagállamában. A mostani texasi robbantássorozatot a Fox televízió az Unabomber-ügyhöz hasonlította.

