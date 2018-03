Letartóztatták az esküvőjére siető menyasszonyt

A 32 éves nő épp az esküvőjére sietett, mikor egy hármas karambol során autója összetörött, a kiérkező rendőrök pedig ittas vezetés gyanújával őrizetbe vették. A balesetben egy ember szenvedett könnyebb sérüléseket. A vérvétel után a nőt elengedték, és a jövőbeli férje gondjaira bízták. Nem tudni, hogy megtörtént-e a tervezett frigy.

Bride arrested for DUI en route to her own wedding: https://t.co/tLGhqXi1cw pic.twitter.com/Z1SrNXkKSS

— FOX6 News (@fox6now) 2018. március 12.