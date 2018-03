Tovább szedi az áldozatait az ítéletidő az Egyesült Államok északkeleti partvidékén

A heves esőzések és havazások kíséretében tomboló orkán erejű szél szombaton már második napja okozott súlyos fennakadásokat a közúti, vasúti és légi forgalomban, több százezer ember maradt áram nélkül a téli hidegben.

A haláleseteket – idáig összesen nyolcat – minden esetben a szélvihar által kidöntött fák okozták Massachusetts, New York, Virginia, Maryland és Pennsylvania államokban.

Az ABC hírtelevízió legfrissebb összesítése szerint 13 északkeleti államban mintegy kétmillió háztartás maradt áram nélkül a villanyvezetékekre dőlt fák miatt. Az áramszolgáltató vállalatok szakemberei második napja éjt nappallá téve próbálják helyreállítani az áramszolgáltatást.

Az Amtrak vasúttársaság Washington, New York és Boston között közlekedő vonatai szombaton is tetemes késésekkel közlekedtek. Előző nap teljesen állt a vasúti forgalom az északkeleti folyosón.

A légi forgalmat figyelő FlightAware portál szerint az ítéletidő miatt szombaton mintegy hatszáz járatot töröltek az Egyesült Államok északkeleti repülőterein. Előző nap háromezer repülőgép vesztegelt a vihar miatt.

A pénteken kezdődött vihar némileg alábbhagyott szombaton, a nyílt tenger felé véve útját, de is így óránkénti nyolcvan kilométeres széllökések okoznak bajokat a part menti térségben. Sok helyütt, kiváltképpen Új-Anglia településein újabb áradások voltak. Szombat délután Massachusetts államban is szükséghelyzetet hirdettek, miután előző nap Virginiában és Marylandben is ilyen rendkívüli hatósági intézkedést kellett bevezetni, hogy a természeti csapás okozta károk felszámolásakor hozzájuthassanak a szövetségi forrásokhoz.