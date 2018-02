Robbanás Leicesterben, a rendőrség „jelentős incidensről” beszél

A helyi rendőrség “komoly incidensnek” minősítette a történteket, de vasárnap késő estig sem a feltételezett robbanás okát nem közölte, sem azt, hogy vannak-e sérültek. A Leicestershire megyei tűzoltóság szóvivője azt mondta, hogy a mentőegységek hozzákezdtek a romok átkutatásához.

A Daily Mirror című baloldali napilap online kiadásának értesülése szerint az üzlethelyiségben egy lengyel vegyesbolt működött, amely az incidens idején nyitva volt.

Az épület előtt egy fedett buszmegálló is volt, amely a helyszíni fényképfelvételek szerint szintén romba dőlt.

A rendőrség lezárta a helyi főút egy szakaszát, hatvan környező épületet kiürített és arra kérte az embereket, hogy kerüljék a környéket.

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.

— LeicestershirePolice (@leicspolice) 2018. február 25.