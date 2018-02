Szakértő a Moszkva melletti szerencsétlenségről: a szemtanúk gyakran tévednek

Lezuhant egy utasszállító repülőgép Moszkva közelében, a fedélzeten hatvanöt utassal és hatfős személyzettelt. A szerencsétlenséget senki nem élte túl. Pető György szakértő az M1-en úgy fogalmazott: bonyolult lesz csak szemtanúk beszámolói alapján rájönni, hogy mi is történhetett.

A Szaratov Airline orosz légitársaság járata a kazahsztáni határmentén fekvő Orszkba repült volna, de néhány perccel a felszállás után eltűnt a radarról. Egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget.

Az M1 moszkvai tudósítója arról beszélt, hogy gép műszaki állapota megfelelő volt, mivel nyolc éve állították forgalomba. Pogár Demeter elmondta: a meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az időjárási feltételek sem okozhatták a balesetet.



Ez utóbbit erősítette meg az M1-nek Pető György repülésbiztonsági szakértő is, aki szerint érdemes óvatosan kezelni a szemtanúi beszámolókat, amelyek szerint a gép még a levegőben kigyulladhatott.

Úgy fogalmazott: akik ilyenkor szemtanúkként jelentkeznek a hatóságoknál, nem biztos, hogy mindig azt mondják el, amit valójában láttak és nem is biztos, hogy helyesen tudják értelmezni a látottakat. „Lehet, hogy nem is láttak lángoló részt, esetleg a nap csillant meg a gépen – tehát elég bonyolult lesz csak szemtanúk beszámolói alapján rájönni, hogy mi is történhetett” – mondta.