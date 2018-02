Lezuhant egy orosz utasszállító Moszkva közelében, 71 halott

Lezuhant Moszkva közelében a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egy utasszállító repülőgépe, a fedélzetén 71 emberrel. A gép felszállás után pár perccel eltűnt a radarernyőről, a tragédia egyik szemtanúja szerint a gép már a levegőben lángra kapott.

Lezuhant Moszkva közelében a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egy utasszállító repülőgépe, fedélzetén 71 emberrel – jelentette be a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős orosz minisztérium.

Makszim Szokolov orosz közlekedési miniszter és a moszkvai régióközi közlekedési ügyészség késő délután egybehangzóan közölte, hogy a Ramenszkojei járásban, Styepanovszkaja falu környékén bekövetkezett szerencsétlenségnek nincsenek túlélői. A belföldi járatot teljesítő repülőgép törzse a helyszínen készült videofelvételek tanúsága szerint darabokra tört és szétszóródott.

A Life.ru által közreadott, videofelvételről készített képen roncsdarabok Sztyepanovszkoje falu mellett, Moszkva közelében 2018. február 11-én, miután a domogyedovói repülőtérről történő felszállását követően lezuhant a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egyik utasszállító repülőgépe.

Az orosz mentő- és katasztrófavédelmi szolgálat délután meg nem erősített információk szerint közölte: megtalálták a gép fekete dobozát a pilótafülke hangrögzítőjével együtt a lezuhant gép környékén. Más információk szerint a nagy hó miatt ez még nem történt meg.

A szolgálat egyelőre két holttestet talált a roncsoknál.

A helyszínre vezényelt mentőalakulatok munkáját hátráltatja az elmúlt napokban jelentősen megvastagodott hóréteg, a terep felderítéséhez drónokat is alkalmaztak.

Percenként ezer métert ereszkedett

A gép Argunovo falu mellett zuhant le, Moszkvától körülbelül 80 kilométerre. A Flightradar24 nevű oldal információi szerint a repülőgép a felszállás után percenként ezer métert ereszkedett, melyet a megfigyelt öt percig folytatott. A meteorológiai szolgálat szerint az időjárási feltételek kedvezőek voltak, így nem ezek idézhették elő a balesetet.

Az Antonov An-148-as járata a moszkvai Domodedovo repülőtérről indult, és az orosz-kazah határnál található Orszk városába repült volna 65 utassal – köztük három gyermekkel – és hatfős személyzettel a fedélzetén.

Forrás: Flightradar24

Már a levegőben kigyulladhatott

Az Interfax szemtanúkat idézett, akik szerint a repülőgép már égett, amikor lezuhant. Az M1 által megszólaltatott szakértő úgy fogalmazott, hogy a szemtanúi beszámolók alapján nehéz bármit is határozottan kijelenteni ezzel kapcsolatban.

A Moszkovszkaja Gazeta belső forrásra hivatkozva azt írja, hogy a gép lezuhanása előtt néhány perccel a pilóta a légiforgalmi irányítóknak műszaki hibáról számolt be. A lap információi szerint a gépnek kényszerleszállást kellett volna végrehajtania a közeli Zsukovszkijban.

„A legénységnek és az utasoknak esélye sem volt” – írja az Interfax, kizárva annak az esélyét, hogy valaki talán túlélhette a katasztrófát. Más hírügynökségek arra hívják fel a figyelmet, hogy a gép az indulás után pár perccel eltűnt a radarok képernyőjéről.

Vizsgálat indult

Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és a szerencsétlenség miatt elhalasztotta Szaranszkba tervezett belföldi útját. Makszim Szokolov közlekedési miniszter és Alekszandr Basztrikin, a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) vezetője a baleset helyszínére utazott. A katasztrófa okának megállapítására az SZK központi apparátusa indított vizsgálatot, a légi közlekedés biztonsági szabályai megsértésének gyanújával. Az ügyészség megkezdte az ügyeletes légi irányítók kihallgatását.

Videó a lezuhant utasszállítóról

A Life-ru orosz hírportál felvételeket is közölt a lezuhant gépről, a repülőgép a helyszínen készült videofelvételek tanúsága szerint darabokra tört. A roncsok egy erdő közepén vannak, így a tűzoltóknak gyalog kellett megközelíteniük a lezuhant gép maradványait. A helyszínen még mindig erősen havazik, így a maradványokat hóréteg fedi.

Mit tudunk a Szaratovszkije Avialinyiiról?

A légitársaság bázisa Moszkvától 840 kilométerre található. A céget 2015-ben tiltották el a nemzetközi járatok indításától, miután egy rajtaütésszerű vizsgálatnál ismeretlen embereket is találtak a pilótafülkében. A légitársaság fellebbezést nyújtott be a tilalom ellen, és megváltoztatta vezérelveit, aminek köszönhetően 2016-ban folytathatták az internacionális járatok indítását. A légitársaság gépei főként orosz városok között közlekednek, de örmény és grúz úti céljaik is vannak.

Az 1994-ben létrehozott Szaratovszkije Avialinyii öt An-148-100-as, hét Jak-42-es és két Embraer-190-es típusú repülőgépet üzemeltetett. A lezuhant gép 2010-ben készült a voronyezsi repülőgépgyárban. A légitársaságnál a légiközlekedés-felügyelet rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett.