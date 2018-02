Súlyos tömegkarambol történt a jeges autópályán Missouri államban

A Missouri-i autópálya-rendőrség helyi idő szerint vasárnap több száz balesetnél intézkedett, köztük egy tömegkarambolnál az I-44-en, ami több tucat járművet érintett és egy halálos áldozatot követelt. A hatóságok szerint a havazás és a jeges útviszonyok miatt a körzetben összesen akár száz járművet érhetett baleset, legkevesebb ketten életüket vesztették. Mintegy húsz embert kórházba szállítottak.

Az esetről a Conway-i önkéntes tűzoltóság az alábbi drónfelvételt tette közzé:

Az I-44-es keleti szakaszát hosszabb időre lezárták.

Audrain megyében a hivatalos szervek 201 balesettel kapcsolatos bejelentésre reagáltak, 141 balesetet, 11 sérülést és egy halálesetet jelentettek.

Two deaths, hundreds of accidents, including 50-100 vehicle pileup on I-44 in Missouri Sunday – The Missouri Highway Patrol responded to hundreds of accident calls Sunday, including one on Interstate 44 involving dozens of vehicles and a fatality. One… https://t.co/j3NRiskOzJ

— Missourinet (@Missourinet) 2018. február 5.