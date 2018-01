Kiszabadították a barlangászokat

Kiszabadították azt a nyolc barlangászt, akik még a múlt hét végén rekedtek Európa második leghosszabb barlangrendszerében a svájci Alpokban. Rengeteg eső esett a térségben, így az özönvízszerű áradat napokra elzárta előttük a kijáratot. Sikerült azonban élelmet és könyveket eljuttatni hozzájuk, így bár fáztak, elmondásuk szerint jól érezték magukat. A nyolc barlangász végül sértetlenül vészelte át a kalandot – hangzott el az M1 Híradójában.

Szó szerint a „pokol kapuját” nyitotta meg a barlangi mentőszolgálat Svájcban. A kapun túl ugyanis a Hölloch barlang, magyarul a pokol-lyuk sziklaürege kígyózik mélyen az Alpok alatt. Európa második leghosszabb barlangrendszere 200 kilométer hosszú és csaknem ezer méter mély.

Ide merészkedett be a múlt hét végén nyolc barlangász. Terveik szerint vasárnap fejezték volna be a túrát, azonban amikor a felszín felé indultak, vérfagyasztó látvány fogadta őket. A túra alatt ugyanis özönvízszerű eső csapott le a térségre, amely elárasztotta a barlangrendszert és lezárta a be- és kijáratot. A barlangi mentők is tehetetlenek voltak.

Sokan bírálták a barlangászokat azért, hogy télvíz idején egy ilyen veszélyes helyszínre merészkedtek. A csoport vezetője azonban azt mondta, nem követtek el hibát.

Élelmet és ivóvizet, sőt, könyveket és akkumulátorokat sikerült eljuttatniuk a mélyben rekedt túrázókhoz.

A víz végül a vártnál hamarabb leapadt, így pénteken sikerült kimenteni a hegycsúcsok alatt rekedt természetbúvárokat. Az egyik mentős azt mondta, a csapat mindenben együttműködött velük, így zökkenőmentesen folyt a mentés.

A 25 és 55 éves kor közötti barlangászok sértetlenül, egészségesen vészelték át a váratlanul elhúzódott pokoljárást. Elmondásuk szerint jól érezték magukat, sőt, még egy szerény mulatságot is rendeztek, egyikük ugyanis a héten ünnepelte születésnapját.