Úszva menekültek az utasok a kiégett kaszinóhajóról (Videóval)

Legalább ötvenen utaztak azon a kaszinóhajón, ami lángra kapott Florida partvidékénél vasárnap. A hajó porig égett, az utasok a vízbe ugorva menekültek tűz elől.

Passengers safely evacuated after casino shuttle boat with about 50 people on board catches fire in Florida, authorities say. https://t.co/dxM1ZCrKiB pic.twitter.com/BtZLKirXkv

— ABC News (@ABC) 2018. január 14.