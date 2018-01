Drámai felvétel: tűzoltó kapta el a harmadikról ledobott gyereket

Lehetetlen választás elé került egy atlantai család, akik a fullasztó füstben próbálták megmenteni gyermekeik életét. Az atlantai tűzeset során az egész épületkomplexum kiégett, de csodával határos módon mind a nyolcvan lakót – a kétgyerekes családdal együtt – kimenekítették a tűzből.

A drámai videót a kiérkező tűzoltók egyike készítette a sisakrája szerelt kamerájával.

Extraordinary moment as a firefighter catches a young child thrown from the third-story balcony of a burning building. Twelve people in all were saved from the fire. https://t.co/H15qjWYwZI pic.twitter.com/cwtqrJuTVp

— ABC News (@ABC) 2018. január 15.