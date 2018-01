Csecsemőt mentettek a kaliforniai sárlavinából (Videóval)

Drámai pillanatokat örökítettek meg a kaliforniai esőzés után: egy öttagú családot a tetőn keresztül kellett kimentenie a helikopteren érkező parti őrségnek, egy tizennégy éves kislányt pedig házzal együtt ragadott magával és temetett be a sárlavina.

Tizenötre emelkedett a dél-kaliforniai esőzések, áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma szerdán. Ezrek kényszerültek elmenekülni a környékről az óriási esőket hozó és földcsuszamlásokat okozó viharok miatt. Egy kisbabát, két testvérét és szüleit egy ház tetejéről mentette ki a San Diego-i parti őrség. Az esetről drámai felvétel is készült.

Family rescued from the roof during California mudslides pic.twitter.com/d40oW1I431

— Sky News (@SkyNews) 2018. január 10.