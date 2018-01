Egy vonatot is felborított az erős szél Svájcban

Három halottja van a nyugat-európai szélviharoknak, az Alpokban pedig többen a lavinák miatt haltak meg. Sokfelé orkán erejű, 120 kilométer per óránál erősebb szél fújt. Az 5-6 méteres hullámok és a kidőlt fák látványát már megszokhattuk. Az viszont szinte hihetetlen, ami Svájcban történt: felborított a szél egy több tonnás személyvonatot, nyolcan sérültek meg.

Már csak a halál beálltát tudták megállapítani a mentőorvosok az olasz Alpok egyik síközpontjában egy 45 éves német nőnél és 11 éves lányánál. Mindkettőjüket a lavina temette be. A hóomlás közelében további hét német turista tartózkodott. Ők nem sérültek meg, így tudták riasztani a mentőket, akik végül lehozták a sérülteket a hegyről. Az erős szél és a sűrű havazás miatt ugyanis a helikopter nem tudott a helyszínre menni.

A francia Alpokban is meghalt egy síelő. Ott az óriási szélvihar és a hófúvás okozott nagy gondot. A felvonók leálltak, a mentőegységek is igyekeztek mindenkit biztonságos helyre terelni. Egy 21 éves férfire azonban rázuhant egy fa, rajta már nem tudtak segíteni.

Európa legmagasabban fekvő síparadicsomát, a Val Thorens-t pedig az ítéletidő elvágta a külvilágtól. Ott is lavinariadó van érvényben, sűrűn havazik, erős szél fúj, a legtöbb sípályát lezárták. Az üdülőkomplexumban jelenleg húszezer turista tartózkodik, nekik most vasárnapig ott kell maradniuk. Az utakat ugyanis a hatóságok lezárták, se fel, se le nem lehet közlekedni a hegyen.



Vihar Spanyolországban

Az előzőleg Nagy Britanniában pusztító Eleanor nevű vihar szerdán helyenként 150 kilométer/órás széllökésekkel csapott le Franciaországra. A főváros mellett számos terültre özönvizet zúdított. A szél miatt az Eiffel-tornyot is lezárták néhány órára. Az ítéletidőben országszerte mintegy 200 ezren maradtak áram nélkül és 15-en megsérültek.

Az Eleanor 110 kilométeres sebességű széllel és heves esőzéssel csapott le Hollandiára és Belgiumra is. A letépett ágak és kidőlt fák miatt számos utat le kellett zárni. A légi és a vasúti közlekedésben pedig késésekre, fennakadásokra lehet még most is számítani.

Svájcban a Burglind névre keresztelt vihar tombolt: Lenk mellett a 120 kilométer per órás szél szó szerint lefújt a sínről egy vonatot. A személyvonat Zweisimmenbe tartott, a jelenlegi információink szerint egy erős széllökés borította le az az egyik kocsit, a balesetben nyolcan sérültek meg. Egy embert kellett helikopterrel kórházba szállítani- mondta el a rendőrségi szóvivő.

Ausztriában szintén a Burglind okozott sok gondot. Az erős széllökések miatt sífelvonókat és utakat zártak le.

Németország több tartománya is súlyosan érintett: egyes becslések szerint 300 millió eurós kár keletkezett. Az előrejelzések szerint a vihart további heves esőzések követik.