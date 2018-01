Harminc éve nem volt példa hasonló télre Amerikában

Havas pálmafák, és jeges kerti medencék – talán ezek a képek jellemzik a legjobban, hogy mi történik éppen az Egyesült Államok keleti partvidékén. A – majdnem mindig – nyárias Floridában is 0 fok alá csökkent a hőmérséklet, és esett a hó, majdnem 30 éve nem volt példa ilyenre. Közben északabbra, például New York környékén a hó szörnynek elnevezett ciklon támadására várnak.

Szeretett volna megmártózni a medencében, de inkább visszament a korcsolyájáért – valahogy ilyen váratlanul jött a nagy lehűlés Floridában. Kemény fagyok voltak az éjszaka, a jég jó vastagra hízott, még a focilabda pattogására sem tört be. Mindez elég érdekes látvány volt a tizenéveseknek, akiknek az udvarában még sosem fagyott be semmi.

De még a harmincas éveikben járókat is meglepte a nagy hideg, és főként a havazás. Sokan le is filmezték a hószállingózást, életükben nem láttak még havat Floridában. Jelentős mennyiségű csapadék nem esett ugyan, de a hó befedte a háztetőket és az utakat. Utoljára 1989-ben volt havazás ezen a vidéken.

A hideg sokkolta az embereket

Florida, Georgia, és Észak-Karolina kormányzói szükségállapotot hirdettek. Arra figyelmeztették a lakosokat, hogy jeges utakra és szokatlan fagyokra számítsanak. Florida több városában melegedőket nyitottak a hatóságok, hiszen sokan még fűtéssel sem rendelkeznek.

Mindezt persze megmosolyogják az ország északi részén élők, hisz ők immár második hete küzdenek a 80 centiméteres hóval és a rettenetes hideggel. A szűnni nem akaró havazás és az ónos eső miatt már legalább tízen vesztették életüket. Az utakon egymást érik a balesetek, és olyan vidékeken is mínusz 20, mínusz 30, sőt akár mínusz 40 Celsius fokot mérnek, ahol az extrém hideg teljesen szokatlan.



Hideg az Egyesült Államokban

Nem szűnik a havazás és a hurrikánerejű szél

„Halálos hidegről” és „szemet vakító” hóról tudósítottak csütörtökön az amerikai televíziók. Kalifornia és Arizona kivételével mindenütt hó borítja az országot, s mindenütt heves viharok, a keleti partvidéken „bombaciklonnak” elnevezett viharzónák terjeszkednek. Az előrejelzések szerint a helyzet rosszabbodni fog.

Larry Hogan marylandi kormányzó csütörtökön rendkívüli állapotot hirdetett az állam keleti megyéiben, a Chesapeake-öböl felett átívelő, forgalmas hídon a havazás és a sűrű köd miatt forgalomkorlátozást rendeltek el, Baltimore kikötőjébe nem hajózhatnak be teherszállító hajók. Az Atlanti-óceán hullámait hurrikánerejű szél emeli hét méter magasra, Floridától Marylandig.

Mississippi legnagyobb városában, Jacksonban a hidegtől eltörtek a vízvezetékcsövek, a városban nincs víz, több nagyvárosból a hó súlyától leszakadt vezetékekről, áramszünetekről érkeznek jelentések. A floridai Orlandóban lezárták Disney World szórakozó parkját, Észak-Karolina egyik állatkertjében az afrikai elefántokat, oroszlánokat és gorillákat meleg helyre menekítették.

Hó alatt van New York, Boston és a keleti partvidék valamennyi települése, a meteorológusok a térség 18 nagyvárosára szombatig rekord hideg érkeztét jósolják. New York és Boston között ritkították a vasúti járatokat, Washington DC és a virginiai Norfolk kikötője között pedig csütörtöktől egyáltalán nem jár a vonat. A nagy repülőtereken, mint például a bostoni Logan nemzetközi reptéren vagy a New York-i LaGuardia légikikötőben járatok ezreit törölték, sok kisebb repteret lezártak.

A szövetségi államok vezetői és a helyi tisztségviselők arra szólítják fel a lakosságot, hogy készüljön fel élelmiszertartalékokkal, áramszünet esetére gyertyákkal és elemlámpákkal. „Kormányzójukként könyörgök Önöknek, hogy maradjanak otthon” – ezekkel a szavakkal kezdte nyilatkozatát Gina Raimondo, Rhode Island kormányzója. A kormányzóasszony arra kérte honfitársait, hogy az óránként 110-120 kilométeres sebességgel süvítő szél miatt is maradjanak otthon. Arra figyelmeztetett, hogy a kicsiny keleti parti államban várhatóan 50 ezren lesznek kénytelenek áram és fűtés nélkül tölteni az elkövetkező napokat.

Észak- és Dél-Karolinában, Virginiában, Marylandben, Delaware-ban, Pennsylvaniában és New York államban sok helyütt változatlanul szünetel a tanítás, az állami hivatalok zárva tartanak.