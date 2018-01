Kisfiúra esett egy levegőbe lőtt puskagolyó szilveszter éjjel

Ismeretlen fegyverest keresnek a Los Angelesi-i nyomozók, miután egy kisfiút lőtt sebbel vittek be a helyi kórházba a szilveszteri tűzijáték után. A gyereket egy levegőbe lőtt golyó találta el, rendőri információk szerint felülről érkezett a lövés, egy korábban a levegőbe röpített golyó „esett rá” – írja bizarr beszámolójában az ABC7 hírcsatorna.

9-year-old boy struck by falling bullet in South LA after person fires gun into air during NYE celebration https://t.co/rs58NeKIBX pic.twitter.com/NmelfUZbYh

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 2018. január 1.