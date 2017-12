Másfél nap alatt több mint egy méter hó esett Amerikában

Az Egyesült Államok északi részén igazi tél van - olyannyira, hogy Pennsylvaniában rekord mennyiségű hó hullott: 30 óra alatt 135 centiméternyi esett. Több helyen szükségállapotot hirdettek, és még nincs vége, a meteorológusok bőven ígértek utánpótlást a következő napokra. Nagy-Britanniában is gondokat okoz a havazás, éjszaka órákig állt a forgalom az egyik legforgalmasabb autópályán, és ezrek maradtak áram nélkül.

Az egyesült államokbeli Erie városában rekordmennyiségű hó hullott, miközben nagyon hideg is van. Volt ahol mínusz 20 fokot mértek. Nem mással töltötték a környéken lakók legtöbbje a napjukat, hogy kiásták a hó alól az autójukat és eltakarították a havat a kocsibeállókról, ami ezúttal még a hómaró gépekkel sem volt egy egyszerű feladat. Sőt, volt ahol még a hókotró is elakadt.



A New York állambeli Redfieldben is hasonló a helyzet. Ott nagyjából 120 centiméter hó esett. Bár az itt élők is hozzá vannak már szokva a nagy havazásokhoz, sokan meglepődtek, hogy az idén a vártnál jóval korábban köszöntött be az első nagy hó. A főutakat a keleti parti állam több városában is szinte megállás nélkül takarítják a hókotrók, a mellékutak nagy része azonban járhatatlan. Az előrejelzések szerint az Ontario-tó-tól keletre fekvő részeken további 60 centiméternyi hó hullhat, miután az elmúlt napokban a környéken van ahol már több mint 80 centiméter esett.



Havazás az Egyesült Államokban

Nagy-Britanniában szintén a nagy havazás okoz gondokat. Az egyik legforgalmasabb brit autópályán órákig állt a forgalom a szakadó hóesésben, miután egy kamion felborult az úton. Sokáig teljes útzár volt. A havazás nemcsak az autósokat érintette a környéken. Több mint 14 ezer háztartás maradt áram nélkül az ítéletidőben. Szerdán napközben olyan képek készültek ugyanazon az autópályán, amelyeken jól látható, hogy az autók csak lépésben tudtak haladni, több kilométeres volt a dugó.

Oroszország távol- keleti részén is hóviharok pusztítanak. A Kamcsatka félszigeten sok helyen járhatatlanok az utak. A terepjárók is sűrűn elakadnak. A meteorológusok szerint az elkövetkezendő napokban újabb havazás és erős szél várható a Kamcsatka régióban.