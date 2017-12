Robbanás történt New Yorkban

Csőbomba robbant New York központjában egy buszpályaudvarnál helyi idő szerint hétfő reggel. A föld alatti merénylet halálos áldozatot nem követelt, négy ember megsebesült, közülük egyik maga a merénylő, egy bangladesi férfi. New York polgármestere terrorcselekményre tett kísérletnek nevezte a hétfői „sikertelen” robbantást.

Terrorcselekményre tett kísérlet volt a hétfőn sikertelenül elkövetett csőbombás robbantás a Times Square közelében New York – közölte Bill de Blasio, a város polgármestere és James O’Neil rendőrfőnök.

New York, 2017. december 11.

Rendőrök a New York Manhattan városrészében történt ismeretlen eredetű robbanás helyszínén 2017. december 11-én. A detonáció következtében három metróvonalat kiürítettek. A rendőrség megerősítette, hogy elfogtak egy gyanúsítottat. (MTI/AP/Mark Lennihan)

Ismeretlen eredetű robbanáshoz riasztották helyi idő szerint hétfő reggel a New York-i rendőrséget egy aluljáróban a nagy forgalmú Port Authority buszpályaudvarnál. A detonáció a 42. utca és a 8. sugárút kereszteződésénél történt, a helyszínre már a korai órákban megérkeztek a tűzszerészek. A buszmegállóból a robbanás után 20 percen keresztül rohantak ki az emberek az aluljáróból, a helyszínre rengeteg tűzoltóautót és a rendőrt küldtek.

A robbanásban négyen sebesültek meg könnyebben, köztük a csőbomba készítője.

Bangladesi származású a merénylő

A New York Post értesülései szerint a támadó egy 27 éves bangladesi férfi, aki hét éve él az Egyesült Államokban, a New York-i Brooklyn negyedben. William Bratton, New York egykori rendőrkapitánya az MSNBC reggeli műsorában elmondta, hogy a merénylőt az Iszlám Állam inspirálta a magára szerelt 12 centis csőbomba felrobbantására.

A Brooklyn man has been arrested after allegedly detonating a homemade pipe bomb inside the Port Authority https://t.co/JdHgIez0Fe pic.twitter.com/QuNAxQRGv8 — New York Post (@nypost) 2017. december 11.

Magára erősítette a csőbombát

A rendőrség a támadás után nem sokkal őrizetbe vette a csőbomba készítőjét, a 27 éves Akayed Ullahot. Hírforrások szerint a robbanás véletlenül következett be. A történtek felelőse egy kezdetleges csőbombát kötözött magára, a robbanószerkezet a feltételezések szerint véletlenül lépett működésbe. Az AP hírügynökség a helyszínen megtudta, hogy a támadó magára erősítette a robbanószerkezetet, de a detonáció során csak kisebb sérüléseket szenvedett. Az FBI és a rendőrség terrortámadás gyanújával megkezdte a vizsgálatot a robbantás ügyében.

Bombát robbantottak

Az ABC News rendőri forrásoktól arról értesült, hogy egy csőbombát robbantottak fel a föld alatt. Három metróvonalat már kiürítettek, egyes hírforrások sebesültekről is említést tesznek.

A Bloomberg információi szerint a támadó öngyilkos merényletre készült, elfogásakor egy másik robbanószerkezet is volt nála. A CNN két külön robbantásról is írt, de ezeket az értesüléseiket még nem tudták megerősíteni.

Az alábbi videó a robbanás helyszínén készült:

Snapchat video shows emergency crews outside Port Authority terminal after reports of possible explosion. pic.twitter.com/kMkDLfOgO0 — Ryan Wood (@RyanWoodDFW) 2017. december 11.

A robbanás a Times Square-től mindössze öt percnyire történt: