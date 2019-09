Nyugalmat hoz-e az új kormány Olaszországban?

Olaszországban megalakult az új kormány, de kérdéses, hogy nyugvó pontra került-e a helyzet az országban, hiszen az új kormány a tavaly még egymást ellenségnek tartó baloldali pártokból áll. A helyzet akár még egy előrehozott parlamenti választást is vonhat maga után. A viták középpontjában továbbra is a migráció kérdése áll, hiszen az olasz partokat a civil szervezetek hajói folyamatosan nyomás alatt tartják.

Sokak szerint elérkezett a nyugalom ideje az új olasz kormány megalakulásával, de ez nem lesz hosszú távú állapot – jelentette ki Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Emlékeztetett, jó néhány évvel ezelőtt az Öt Csillag Mozgalom úgy szállt be az olasz politikába, hogy nem fog a hagyományos pártokkal együttműködni.

Elmondta, ezt az álláspontot a párt felülbírálta, és gyakorlatilag behozták a régi baloldalt ebbe a kérdésbe. Ugyanis nem azok a pártok birtokolják a hatalmat, akik a legnagyobb támogatottsággal rendelkeznek a társadalmon belül.

Matteo Salvini, a Liga párt elnöke jelenleg 30–35 százalékos támogatottságot birtokol, amely akár még az ő malmára is hajthatja a vizet. Hiszen egy nagyon különböző gondolkodásmódú pártokból tevődik össze a koalíció, amely feszültségeket fog okozni, és akár a koalíció felbomlását is eredményezheti.

Ugyanakkor furcsa, hogy a Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom került most kormányra, mert az elmúlt években mindkét párt gyengén szerepelt a helyhatósági, tartományi és az európai parlamenti választásokon is. Ezen kívül a két pártnak sosem volt olyan közös pontja, ami miatt most azt lehetne mondani, hogy érthető a közös kormányzás – magyarázta.

