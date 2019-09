Teljes a hírzárlat a következő Európai Bizottság tagjait illetően

Az Európai Parlament a nyáron megalakult, az Európai Bizottság új elnökének személyét is ismerjük, és a napokban járt le az a határidő, ameddig az uniós tagállamoknak meg kellett nevezniük jelöltjeiket az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságba. Időközben Boris Johnson brit miniszterelnök kezdeményezte, hogy függesszék fel öt hétre a brit parlament működését.

A Kossuth Rádió tudósítója arról számolt be, hogy teljes a hírzárlat Brüsszelben a következő Európai Bizottság személyi összetételével kapcsolatban. A nevek már ismertek, de hivatalosan még egy testületi ülésen sem számoltak be megválasztásukról, ami nagy valószínűséggel egy darabig még így is marad.

„Amint a csapat összeállt, a leendő elnök ismerteti a névsort a sajtó előtt és az Európai Parlamentben is. Addig semmilyen információt nem tesznek közzé, mert nem szeretnék táplálni a találgatásokat. A hivatalos jelölési folyamat még nem zárult le, és nem biztos, hogy valamennyi jelölt végül tagja lesz a következő biztosi kollégiumnak ”– tájékoztatott a bizottság szóvivője, Mina Andreeva.

Egy hónapra lakat kerül a brit parlament ajtajára

Boris Johnsonnak egy olyan egyszerű kérdést kell megoldania, amely ugyanakkor rendkívül nehéz – fogalmazott Berzi Gergely külpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Mint mondta, a lehetőségek tárhelye már elég szűk, így ebből a szempontból is nehéz lesz elérni bármilyen előrelépést a kérdésben. Szerinte a brit parlament munkájának a felfüggesztésével Boris Johnson még jobban kiélezte a helyzetet, amely folyamatosan azt szorgalmazza, hogy egy megállapodás nélküli Brexitet kellene végrehajtani.

Úgy véli, talán még egy kiskapu nyitva maradt, és nem kizárt, hogy sikerül megállapodásra jutni a Brexitben, de kevés az idő. Berzi Gergely megjegyezte, a brit fél egyszerűen már nem tud engedni ebben a kérdésben.



