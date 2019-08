Az új Európai Bizottság tagjainak nevei már ismertek, de hivatalosan még nem közlik őket

Lassan Brüsszel uniós negyede megtelik. Az Európai Parlament a nyáron megalakult, az Európai Bizottság (EB) új elnökének személyét is ismerjük már. Az uniós tagállamoknak pedig a napokban járt le a határidejük, hogy megnevezzék jelöltjeiket az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságba – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

A Kossuth Rádió tudósítója arról számolt be, hogy teljes a hírzárlat Brüsszelben a következő Európai Bizottsággal kapcsolatban. A nevek már ismertek, de hivatalosan még egy testületi ülésen sem számoltak be róluk, ami nagy valószínűséggel egy darabig még így is marad.

„Amint a csapat összeállt, a leendő elnök ismerteti a névsort a sajtó előtt és az Európai Parlamentben is. Addig semmilyen információt nem tesznek közzé, mert nem szeretnék táplálni a találgatásokat. A hivatalos jelölési folyamat még nem zárult le és nem biztos, hogy valamennyi mostani jelölt végül tagja lesz a következő biztosi kollégiumnak ”– tájékoztatott a Bizottság szóvivője, Mina Andreeva.

Az EB tagjait az uniós tagállamok jelölik ki, a szakterületek elosztásáról pedig a Bizottság elnöke dönt az országok vezetőivel és a jelöltekkel folytatott egyeztetés után – zárta szavait a Kossuth Rádió munkatársa.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!