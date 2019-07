Fontos biztonságpolitikai feladatok állnak az új uniós vezetés előtt

Az uniós országoktól várja Irán a négy éve megkötött atompaktum megmentését. A perzsa állam szerint ezeknek az államoknak kellene kompenzálni Teheránt az amerikai szankciók okozta károk miatt. Ellenkező esetben Irán teljesen felrúgja a megegyezést. Eközben a most felálló új uniós vezetésnek a migráció és az embercsempészet problémájával is meg kell küzdeni, amiért a most leköszönő vezezőket sok kritika ért.