Két új fejezetet is megnyithatnak Szerbia uniós csatlakozásával kapcsolatban

Az Európai Unió nyugat-balkáni bővítési stratégiája szerint Szerbia legkorábban 2025-ben csatlakozhat az unióhoz – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

A közmédia tudósítója a műsorban elmondta, kár két újabb fejezetet is megnyithatnak, azonban a szerb tárgyalócsoport vezetője, Tanja Miscevic szerint a már megnyitott fejezetekkel kapcsolatos munka befejezése legalább olyan fontos, mint az újak megnyitása.

Ezen kívül a legfontosabb dolog a folyamatban a gyakorlatban való alkalmazás, vagyis, hogy minden polgár hivatkozhasson a szabályokra, melyeket az európai uniós mércékkel kapcsolatban vezetnek be.

Az elemzők szerint nehezen halad a csatlakozási folyamat, de az ország polgárainak nagy része – 55 százaléka – még mindig támogatja a belépést. 25 százaléka ellenzi a csatlakozást, a maradék pedig nem tudja eldönteni melyiket szeretné igazán.

Legutóbb 2018 decemberében nyitottak meg Szerbia számára két európai uniós csatlakozással kapcsolatos fejezetet, így már tizenhatnál járnak. Ahhoz viszont, hogy Szerbia az unió tagállamává válhasson 2025-ben, 2023-ig a maradék tizenkilenc fejezetet meg kell nyitni számára, a belépés évéig pedig mind a harmincötöt le kell zárni – zárta szavait a Kossuth Rádió riportere.

Szabadkereskedelmi megállapodást köt az EU Vietnámmal

Kasznár Attila, a Miskolci Egyetem oktatója a műsorban elmondta, az egyezmény mindkét fél számára előnyös, hiszen jelentős európai textilipari beruházások zajlanak Vietnamban, amiből az európai textilipar csak profitálhat. Vietnamnak pedig azért hoz hasznot a megállapodás, mert egy feltörekvő, és technikailag gyors ütemben fejlődő ország, amely évtizedek múlva az egyik legmeghatározóbb technikai állam lesz, viszont ehhez szüksége van az európai csúcstechnológiára.

A hamarosan megkötendő egyezmény pont arra jó, hogy a technológia bejutását az országba kedvező feltételek mellett lehessen biztosítani.

Az Európai Unió és Vietnam kapcsolata aszimmetrikus, de kifizetődő, hiszen habár gazdaságilag sokkal nagyobb lehetőségei vannak az uniónak, Vietnam további fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges a tőke bevonzása az országba nem csak a környező országokból (Kína, India), Európának pedig érdeke, hogy olcsóbban termelje ki az árut és új vietnami cégek jelenjenek meg a kontinensen.

Az elmúlt évtizedekben óriási fejlődés ment végbe Vietnamban, amely még most is, nap mint nap zajlik, ezért, ha Európa időben fektet be ebbe az országba, az óriási hasznot hozhat később – fejezte be Kasznár Attila.



