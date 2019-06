Idén nyáron több százmilliárdos segélyprogram zárul a közel-keleti országokban, magyar közreműködéssel. A magyar partner az Ökumenikus Segélyszervezet volt, a program neve Kutra, melynek jelentése arabul erő és képesség. A programot az Európai Unió Regionális Vagyonkezelő Alapjából finanszírozták, célja pedig az volt, hogy segítsék a Szíriával szomszédos országokat a szír menekültek ellátásában. A Kutra zárókonferenciáját Budapesten tartották. A Kossuth Rádió Európai Idő című műsorának összefoglalója.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar migrációs politika mindkét oldalára felhívta a figyelmet (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A konferencián Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar migrációs politikának két oldala van, a világ mégis csak azt szokta emlegetni, ami a határvédelemhez kapcsolódik, a segélyezéssel kapcsolatos elvekről azonban viszonylag kevés szó esik – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

A magyar migrációs politika úgy szól: ragaszkodunk hozzá, hogy mi döntsük el, kit engedünk be az országba, és ennek alapelve szerint a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajt oda, ahol még nincs – idézték a műsorban Szijjártó Péter beszédét.

A magyar kormány pontosan tudja, hogy milyen fegyveres konfliktusok zajlanak Európa déli és délkeleti szomszédságában, aminek következtében sok százezer, sőt, millió ember számára nem lehetséges jelenleg, hogy nyugodt körülmények között éljen a saját hazájában, így a kormány szorgalmazza, hogy jelentősen emeljék meg a háború sújtotta országok szomszédságának nyújtott nemzetközi támogatásokat – hangsúlyozta a konferencián Szijjártó.

EU-csúcs: Weber esélyei elszálltak

Csütörtökön és pénteken ismét összeültek az uniós tagországok vezetői. Az európai parlamenti választás után közvetlenül már találkoztak, akkor még csak puhatolózó tárgyalásokat folytattak az állam- és kormányfők az eredmények fényében. Az elmúlt hetek az aktív egyeztetések jegyében zajlottak.

Manfred Weber néppárti csúcsjelöltről azt mondta, pénteken a szocialista és a liberális pártcsalád is azt kommunikálta, hogy nem áll be Weber mögé, így a német politikus esélyei minimálisra csökkentek, hogy az Európai Bizottság elnöke lehessen. A szocialisták szerint továbbra is Frans Timmermans a legjobb jelölt, a liberálisok pedig a dán Margrethe Vestagert támogatják – fogalmazott a Kossuth Rádió brüsszeli tudósítója.

A hivatalos nyilatkozatok szerint azonban egyelőre mindenki versenyben van még. Angela Merkel újságíróknak elmondta, egyelőre nem tudja, hogy a néppárt kiáll-e Weber mellett, hiszen először meg kell emészteniük a hétvégén történteket, hogy aztán eldöntsék, a továbbiakban kit szeretnének az Európai Bizottság élére – mondta a riporter.

