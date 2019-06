Tart az egyeztetés az Európai Bizottság elnökének személyéről

A hivatalosan nem létező, de a korábbi választásokat követően alkalmazott csúcsjelölti rendszert az uniós kormány- és államfők elutasítják, így másokkal együtt a néppárti frakcióvezető, Manfred Weber esélyei is meglehetősen csökkentek. De nem lesz könnyű egyetértésre jutni abban a kérdésben sem, hogy miként képzelik az egyes európai pártcsaládok az Európai Unió jövőjét. A Kossuth Rádió Európai Idő című műsorának összefoglalója.

Látható, hogy a néppárt és a szocialisták elvesztették többségüket az európai parlamenti választásokon – jelentette ki Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Sokan úgy gondolják, hogy a liberálisokkal kötnek alkut, és szerinte ez várhatóan be is következik. A bizonytalansági tényezőt továbbra is az képezi, hogy Emmanuel Macron francia elnök megalakítja-e saját csoportját.

Elmondta, a néppárt egysége is kérdéses, hiszen ha a Fidesz-KDNP megszerzett 13 mandátumát levonjuk az Európai Néppárt mandátumszámából, az tovább gyengíti a formáció tárgyalási pozícióját. Hozzátette, a többi pártról sem szabad elfeledkezni, hiszen azokban is történik kisebb-nagyobb mozgás. A végső felállás június végére rajzolódhat ki, és akkor dől el, hogy a négy jelölt közül kinek lehet a legnagyobb esélye.

Nem lesz könnyű egyetértésre jutni az EU jövőjét illetően

A II. világháború véres borzalmai után mindenki a békére vágyott, az európai vezető politikusok keresték azt a lehetőséget, hogyan lehetne az európai egységes békét megteremteni – emlékezett vissza Fricz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója. Elmondta, többen egy európai együttműködésben látták a megoldást, amely egy föderatív koncepció volt, de már az Európai Unió megalakulása előtt is voltak olyanok, akik ezt elfogadták, de úgy vélték, a nemzetállamok szuverenitása ezzel nem szűnik meg.

Úgy véli, a korábbi két irány ma sem szűnt meg, ez különösen az elmúlt években, főként a 2015-ös migrációs válság idején rajzolódott ki. Sokan továbbra is az európai egyesült államok létrehozását szorgalmazzák, és el akarják törölni a szuverenisták gondolatait. Fricz Tamás szerint a föderalistáknak kapóra jön, hogy az európai népességet összekeverjék, és feloldják a nemzeti identitásokat.



