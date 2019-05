A Fidesz EP-képviselői fellépnek a mezőgazdasági támogatások elvonása ellen

Az Európai Unió támogatási rendszerének leglényegesebb része a mezőgazdaság. Hónapok óta éles jogi viták és küzdelmek folynak a támogatások 2021 utáni elosztásáról és esetleges csökkentéséről. Az aktuális helyzet a Kossuth Rádió Európai idő című műsorának témája volt.

A közös agrárpolitika kapcsán elkészített ajánlásokról már nem a hamarosan leköszönő, hanem a vasárnap megválasztott európai parlamenti képviselők döntenek majd, így a magyar gazdák számára kedvező változások következhetnek be – fogalmazott Erdős Norbert fideszes európai parlamenti képviselő, aki szerint olyan politikusok kerülhetnek többségbe az új parlamentben, akik az agrárpolitikát és a vidékfejlesztést támogatják.

Mint mondta, azok a képviselők, akik a mezőgazdaságba érkező források csökkentése és a bevándorlás mellett kampányoltak, 25 százalékos elvonást terveztek, ez ellen azonban felléptek, és fellépnek a jövőben is.

Arról is beszélt, hogy átdolgozták a fiatal gazdák támogatási rendszerét, illetve bevezettek egy új kategóriát is. Az eddigi 5 helyett 7 évig kaphatják a fiatal gazdák a támogatást, a korhatár felemelését 40-ről 45 évre, azonban nem sikerült elérniük. Bevezették azonban az „új gazda” fogalmát, amely a 40 éven felüliekre vonatkozik, és ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek azokra, akik idősebb korban vágnak bele a gazdálkodásba, mint akik fiatalon.

Nagygyűlésre hívta a szuverenista erőket Matteo Salvini

Az olasz belügyminiszter még áprilisban hirdetett új mozgalmat, amely Európa megváltoztatását tűzte ki célul. A demonstratív kezdet helyszínéül pedig Milánót jelölte ki, ahol pártja, a Liga kifejezetten erős. Oda várják a német AfD, a francia Nemzeti Front vezetőit, de osztrák, dán és finn politikusokat is.

Matteo Salvini olasz kormányfő-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője egy héttel az európai parlamenti választások előtt utcai demonstrációra hívta választóit, és a milánói dóm előtti térre várta a Liga szavazótáborának tagjait, hogy lezárja az európai parlamenti választási kampányát – mondta a helyszíni tudósító a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Azt is elmondta, Salvini nemcsak olasz, hanem európai eseményt is szervezett, hiszen Milánóba hívta európai szövetségeseit. Az olasz Liga az egyetlen politikai erő, amely többszereplős európai demonstrációt mutat fel a közelgő európai megméretésben. Az esemény abból a szempontból is rendkívüli volt, hogy a korábban kevésbé ismert, kisebb erejű pártok is bemutatkozhattak – fűzte hozzá a tudósító.

A címlapfotó illusztráció.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!