Nagygyűlésre hívta a szuverenista erőket Matteo Salvini

Matteo Salvini még áprilisban hirdetett új mozgalmat, amely Európa megváltoztatását tűzte ki célul. A demonstratív kezdet helyszínéül pedig Milánót jelölte ki, ahol pártja, a Liga kifejezetten erős. Oda várják a német AfD, a francia Nemzeti Front vezetőit, de osztrák, dán és finn politikusokat is.

Matteo Salvini olasz kormányfő-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője egy héttel az európai parlamenti választások előtt utcai demonstrációra hívta választóit, és a milánói dóm előtti térre várja a Liga szavazótáborának tagjait, hogy lezárja az európai parlamenti választási kampányát – tájékoztatott a helyszíni tudósító a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Azt is elmondta, hogy Salvini nemcsak olasz eseményt szervezett, hanem európait is, hiszen Milánóba hívta európai szövetségeseit. Az olasz Liga az egyetlen politikai erő, amely egy többszereplős európai demonstrációt mutat fel a közelgő európai megmérettetésben. Az esemény abból a szempontból is rendkívüli, hogy korábban kevésbé ismert, kisebb erejű pártok mutatkoznak be közös szövetségben – fűzte hozzá.

Megjegyezte, a Liga is meglepetésnek számít, hiszen egy olyan olasz pártról beszélünk, amely az öt évvel ezelőtti európai parlamenti választásokon még csak 6 százalékot szerzett, jelenleg pedig a legnagyobb olasz pártnak számít, és talán a legnagyobb erőnek bizonyulhat Európában is.

Matteo Salvini még tavaly augusztusban, az Orbán Viktor miniszterelnökkel Milánóban tartott találkozón jelentette be, hogy európai szövetségben gondolkodik, amelynek célja egy új egyensúlyú Európai Parlament és egy másik irányt képviselő Európai Bizottság felállítása. A politikai szövetség április 8-án körvonalazódott, amikor Salvini közös sajtókonferenciát tartott több európai szuverenista, jobboldali párttal – mondta el.

Hozzátette, ezek a pártok érkeztek most Milánóba, hogy ne csak politikai szlogenekkel, hanem utcai megmozdulással is érzékeltessék erejüket az EP-választások előtt. Az előzetes bejelentések szerint 12 szuverenista párt vesz részt a Liga rendezte demonstráción. Milánóra pedig azért esett a választás, mert a Liga párt fellegvárának számít, ahol Matteo Salvini pártja vezéreként lép fel, földrajzilag és politikailag távol az olasz kormányt képviselő Rómától.

