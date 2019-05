Kihasználhatja brexit okozta helyzetet a skót kormány

Nagyszebenben is szóba került a brit kilépés, a brexit, aminek az időpontja egyelőre homályos, sőt, jelen helyzet szerint az új Európai Parlamentben is ott lesznek a brit politikusok. A kilépési időszakot egy hónapra meghosszabbították, és most a brit politikai pártok próbálnak dűlőre jutni, kormány és ellenzék próbál megegyezni a kilépés mindenki számára elfogadható formájáról – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.